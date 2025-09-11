Malatya'da cami şadırvanında silahlı kavga! 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Olayda 3 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Turgut Özal Camisi'nin şadırvanında karşılaşan iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu G.Ö., F.T. ile C.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olaya karışan bir şahsın polis merkezine giderek teslim olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

