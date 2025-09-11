Kırklareli’nde panelvan şarampole uçtu: 2 yaralı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, bir panelvan şarampole uçtu. Araç ağaç köküne çarparak çalılıklara saplanırken kazada 2 kişi araçta sıkıştı. Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 16:26

Paylaş



ABONE OL

Kırklareli'nde panelvan aracın şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Sütlüce köyü yakınlarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, A.C.Ö., idaresindeki 34 TK 3913 plakalı panelvan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole savrularak ağaç köküne çarptı ve çalılıklara saplandı.



Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin yoğun çabasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, araçta ise maddi hasar meydana geldiği bildirildi.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN