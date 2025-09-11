Konya'da dolu etkili oldu bahçeler büyük zarar gördü

Konya'nın Bozkır ilçesinde etkili olan dolu yağışı, bahçelerde ve ekili alanlarda büyük zarara neden oldu.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 16:45

Paylaş



ABONE OL

Bozkır ilçesinde dolu yağışı sonrası oluşan zarar için incelemeler başlatıldı. İlçeye bağlı Çağlayan Mahalle sakinlerinden bahçesi zarar gören üretici İsmail Çam, son yağan dolunun bütün mahsullerine zarar verdiğini anlatarak, "2 gün önce yağan doludan dolayı bahçelerimiz çok büyük zarar gördü. Daha önce de don ve dolu atlattık ama az hasarla kurtulmuştuk. Son yağan dolu ise tamamen bitirdi. Allah beterinden saklasın. Emeklerimiz, ümitlerimiz gitti. Çok büyük zararımız var" dedi.

Hasar tespit çalışmalarının hızla sürdüğü belirten Bozkır İlçe Tarım Müdürü Halil Durmuş, "İlçemizde beş mahallede meydana gelen dolu yağışı sebebiyle öncelikle üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanımızla birlikte bir an önce hasar tespit çalışmalarına başladık. Teknik personellerimiz sahada çalışıyor. Rabbim inşallah böyle afetleri bir daha göstermesin. Allah üreticilerimizin yardımcısı olsun. Bir kez daha gördük ki, TARSİM tarım sigortasının önemi çok büyük. Çiftçilerimizi mutlaka tarım sigortalarını yaptırmaya davet ediyoruz. Bakanlığımız sigorta bedellerinin üzerinden ciddi hibe desteği sağlıyor. Tarım sigortaları yapılmalı ki bu tür afetler üretimi tamamen aksatmasın, çiftçilerimiz mağdur durumda kalmasın" dedi.