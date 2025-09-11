Dalaman’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Fethiye-Dalaman Yolu üzerinde Göcek Tüneli'nin Dalaman çıkışı yakınında iki otomobil çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

11.09.2025 19:56

Kaza, saat 11.50 sıralarında Fethiye - Muğla karayolu Eski Dalaman yol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 H 1678 plakalı otomobil ile 48 ALE 489 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada, 2 sürücü ve 1 yolcu hafif, 1 yolcu ise ağır yaralandı.



48 ALE 489 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife Kurtar (67) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

