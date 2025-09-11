Bakan Yerlikaya'dan Başkan Erdoğan'ın Atama Kararnamesi'ne ilişkin yazılı açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 01:57

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi'nin yayınlandığını belirten Bakan Yerlikaya, yeni atanan görevlilere başarılar diledi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamemiz Yayınlandı.

Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum.

Aziz Milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

