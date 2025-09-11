Antalya Havalimanı'nda bulunan dilek ağacına turistlerden yoğun ilgi

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne yerleştirilen dilek ağacı, rengârenk bilekliklerle dikkat çekiyor. Dilek ağacı olarak başlayıp 'Her Şey Dahil Ağacı'na dönen ağaç kenti ziyaret eden turistlerin bileklik koleksiyonu oldu.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 14:43

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya, her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde dilek ağacı olarak kurulan ve turistlerin yoğun ilgisiyle kısa sürede yüzlerce otel bilekliğiyle kaplanan ve her şey dahil ağacına dönüşen ağaç turist trafiğinin renkli bir yansımasına dönüştü.

Terminalden geçen yolcular, kenti terk ederken otel müşterisi ve her şey dahil sistemine olduklarını gösteren rengarenk bilekliklerini hatıra olarak ağaca asıyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, sosyal medya hesabında ağacın videosunu paylaşarak, "Antalya'dan ayrılan misafirler bilekliklerini çıkarıp bu ağacı hatıra olarak asıyorlar. Kimin aklına geldiyse çok güzel bir düşünce, asacak yer kalmamış" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle kısa sürede dolup taşan dilek ağacı, hem turizmin renkli yüzünü yansıtıyor hem de kente gelen turistlerin Antalya ile kurduğu bağın sembolü haline geliyor.

