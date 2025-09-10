Konya'da şiddet gören kadına ‘kıskançlık’ kusuru

KADINA 200 BİN TL MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT



Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin maddi ve manevi tazminatla ilgili kararını da isabetsiz buldu.

Daire, "Davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmemesi isabetsiz bulunarak, dosya kapsamına tarafların gerçeklesen ekonomik ve sosyal durumlarına ve tarafların tespit edilen kusurlarının ağırlık ve mahiyetine göre kadın lehine 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminata hükmedilerek davacı kadının istinaf talebinin kısmen kabulüne kararı verilmiştir."