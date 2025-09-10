Konya'da şiddet gören kadına ‘kıskançlık’ kusuru
Konya’da 23 yaşındaki G.K., yalnızca iki ay evli kaldığı ve kendisine defalarca şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi F.A.K. (24) hakkında boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi’nin kararı G.K.’yı şaşkına çevirdi. Mahkeme, G.K.’nın F.A.K.’nın kardeşine iğne batırması ve “kızlara bakmayacaksın, gözlerini oyarım” şeklindeki sözlerini kusur olarak değerlendirdi.
Bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K., ailesini de karşısına alarak 2021 yılının Eylül ayında çok sevdiği F.A.K. ile evlendi. G.K., henüz evliliğin ilk günlerinde şiddetle tanıştı. Farklı bahanelerle eşini döven, daha da ileri gidip eşinin kaburgasını çatlatan F.A.K. buda yetmezmiş gibi eşinin vücudunda sigara söndürdü.
Sabah'ın haberine göre 2 ay boyunca bu kabusu yaşayan genç kadın, can havliyle evden kaçarak F.A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. F.A.K. Konya Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. Mahkeme F.A.K'nın 'hakaret' suçundan beraatine hükmetti. 'Basit yaralama' suçundan 9 ay ceza alan F.A.K'nın olayı silah kabul eden sigara ile yapması nedeniyle cezası 13 ay 15 güne çıkartıldı. Bu cezada sanık hakkında basit yargılama usulü uygulanması ve 'iyi hal' hükümleri uygulanarak 8 ay 12 güne düşürüldü.
KISKANMAK KUSUR SAYILDI
G.K., evliliğini sonlandırmak için boşanma davası açtı. G.K. mahkemeye sunduğu dilekçede, kısa süren evliliği boyunca fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını, kendisine hayat kadını gibi davrandığını, iş yerinden kazandığı paralara el koyduğunu, ailesi, arkadaşları ile görüşmesine engel olduğunu, en son evden kaçarak kurtulabildiğini anlattı.