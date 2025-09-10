Yaşam

Konya'da şiddet gören kadına ‘kıskançlık’ kusuru

Konya’da 23 yaşındaki G.K., yalnızca iki ay evli kaldığı ve kendisine defalarca şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi F.A.K. (24) hakkında boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi’nin kararı G.K.’yı şaşkına çevirdi. Mahkeme, G.K.’nın F.A.K.’nın kardeşine iğne batırması ve “kızlara bakmayacaksın, gözlerini oyarım” şeklindeki sözlerini kusur olarak değerlendirdi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K., ailesini de karşısına alarak 2021 yılının Eylül ayında çok sevdiği F.A.K. ile evlendi. G.K., henüz evliliğin ilk günlerinde şiddetle tanıştı. Farklı bahanelerle eşini döven, daha da ileri gidip eşinin kaburgasını çatlatan F.A.K. buda yetmezmiş gibi eşinin vücudunda sigara söndürdü.

Sabah'ın haberine göre 2 ay boyunca bu kabusu yaşayan genç kadın, can havliyle evden kaçarak F.A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. F.A.K. Konya Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. Mahkeme F.A.K'nın 'hakaret' suçundan beraatine hükmetti. 'Basit yaralama' suçundan 9 ay ceza alan F.A.K'nın olayı silah kabul eden sigara ile yapması nedeniyle cezası 13 ay 15 güne çıkartıldı. Bu cezada sanık hakkında basit yargılama usulü uygulanması ve 'iyi hal' hükümleri uygulanarak 8 ay 12 güne düşürüldü.

KISKANMAK KUSUR SAYILDI

G.K., evliliğini sonlandırmak için boşanma davası açtı. G.K. mahkemeye sunduğu dilekçede, kısa süren evliliği boyunca fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını, kendisine hayat kadını gibi davrandığını, iş yerinden kazandığı paralara el koyduğunu, ailesi, arkadaşları ile görüşmesine engel olduğunu, en son evden kaçarak kurtulabildiğini anlattı.

Aile Mahkemesi ise ilginç bir karara imza attı. Mahkeme kararında, "Erkeğin kadına şiddet uyguladığı, kadının ise erkeğin kardeşlerine iğne batırmak suretiyle şiddet uyguladığı ve erkeğe 'kızlara bakmayacaksın yoksa gözlerini oyarım' şeklinde kıskançlıkta bulunduğu dikkate alınarak evlilik birliğinin temelinden çöktüğü, birliğin temelinden çökmesinde tarafların eşit kusurlu olduğu tarafların boşanmalarına karar verilmiştir" denildi.

Mahkeme ayrıca eşit kusurlu bulunan davacı kadın ve birleşen davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat istemlerinin ayrı ayrı reddine karar verdi. F.A.K'nın karar kesinleşinceye kadar G.K'ya aylık bin TL nafaka ödemesine, karar kesinleştikten sonra ise G.K'ya tek sefere mahsus 15 bin TL toplu yoksulluk nafakası ödemişine hükmetti.

İSTİNAF: ERKEK AĞIR KUSURLU

İkinci bir şok yaşayan G.K. kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, "Mevcut kusur durumuna göre erkeğin ağır kusurlu olduğu anlaşılmakla; kusura yönelik kadının istinafının kısmen kabulüne karar vermek gerekmiştir. Gerçeklesen kusur durumuna göre, mahkemenin kusur dağılımı isabetsiz bulunarak erkeğin ağır kadının hafif kusurlu olduğunun tespiti ile kadının birlesen davanın kabulüne" denildi.

KADINA 200 BİN TL MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin maddi ve manevi tazminatla ilgili kararını da isabetsiz buldu.

Daire, "Davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmemesi isabetsiz bulunarak, dosya kapsamına tarafların gerçeklesen ekonomik ve sosyal durumlarına ve tarafların tespit edilen kusurlarının ağırlık ve mahiyetine göre kadın lehine 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminata hükmedilerek davacı kadının istinaf talebinin kısmen kabulüne kararı verilmiştir."