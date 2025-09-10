28 Ekim Salı tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaklaşırken çalışanlar, öğrenciler ve veliler tatil planlarını netleştirmeye çalışıyor. Gözler her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Ekim’in tatil olup olmayacağına çevrildi. Özellikle 2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olmasıyla birlikte, bir gün öncesinde okulların ve iş yerlerinin durumu merak konusu. Peki 28 Ekim tam gün mü, yarım gün mü tatil olacak?

Ekim ayı yaklaşırken çalışanlar, öğrenciler ve veliler, Cumhuriyet Bayramı tatilinin detaylarını merak ediyor. "28 Ekim yarım gün mü?", "29 Ekim resmi tatil mi?" soruları özellikle dört günlük tatil ihtimalini değerlendirmek isteyenlerin gündeminde. Bu yılın takvimi, resmi tatil düzenlemeleri ve hafta sonu denk gelme durumu ise plan yapacaklar için kritik önem taşıyor.

A Haber Foto Arşiv 28 Ekim Yarım Gün Mü? Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayan ve 29 Ekim günü boyunca devam eden bir ulusal bayramdır. Bu kapsamda 28 Ekim öğleden sonrası yarım gün resmi tatil olarak kabul edilir. Kamu çalışanları ve öğrenciler için bu tarihte yarım gün izin uygulanırken, özel sektör çalışanlarının da iş sözleşmelerine bağlı olarak ek mesai hakları doğar.