28 Ekim Salı tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaklaşırken çalışanlar, öğrenciler ve veliler tatil planlarını netleştirmeye çalışıyor. Gözler her yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Ekim’in tatil olup olmayacağına çevrildi. Özellikle 2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olmasıyla birlikte, bir gün öncesinde okulların ve iş yerlerinin durumu merak konusu. Peki 28 Ekim tam gün mü, yarım gün mü tatil olacak?

10.09.2025
Ekim ayı yaklaşırken çalışanlar, öğrenciler ve veliler, Cumhuriyet Bayramı tatilinin detaylarını merak ediyor. "28 Ekim yarım gün mü?", "29 Ekim resmi tatil mi?" soruları özellikle dört günlük tatil ihtimalini değerlendirmek isteyenlerin gündeminde. Bu yılın takvimi, resmi tatil düzenlemeleri ve hafta sonu denk gelme durumu ise plan yapacaklar için kritik önem taşıyor.

28 Ekim Yarım Gün Mü?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayan ve 29 Ekim günü boyunca devam eden bir ulusal bayramdır. Bu kapsamda 28 Ekim öğleden sonrası yarım gün resmi tatil olarak kabul edilir. Kamu çalışanları ve öğrenciler için bu tarihte yarım gün izin uygulanırken, özel sektör çalışanlarının da iş sözleşmelerine bağlı olarak ek mesai hakları doğar.

Bu Yıl Hangi Güne Denk Geliyor?

2025 yılında 28 Ekim Salı gününe, 29 Ekim ise Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşmediği için dört günlük tatil ihtimali bu yıl gerçekleşmeyecek.

Ancak 28 Ekim'in öğleden sonrası ve 29 Ekim'in tamamı resmi tatil kapsamında değerlendirilecek.

29 Ekim Resmi Tatil Mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü olarak her yıl resmi tatil ilan edilir. Tüm kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu bu tarihte faaliyetlerine ara verir. Resmi bayram kapsamında yurt genelinde törenler düzenlenir ve bayram coşkusu farklı etkinliklerle kutlanır.

