Antalya'da çalılık yangını seralara zarar verdi!
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın yakındaki 2 seraya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm çalılık alan ile 2 sera zarar gördü.
Yangın, bu sabah Payallar Mahallesi'ndeki çalılık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki 2 seraya da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 dönüm çalılık alan ile 2 serada hasar oluştu.