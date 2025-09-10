Sahte evrak çetesine operasyon! Rüşvet karşılığında rapor

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, rüşvet karşılığı sahte evrak hazırladıkları iddia edilen 54 şüpheliden 46’sı yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, okullarda zorunlu olan karot raporu ile yabancı uyruklular için denklik belgesi ve lise mezuniyet belgesi düzenlemek için rüşvet aldıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' ve 'kamu kurumları zararına dolandırıcılık' suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.

Liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydı yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldığı belirlenen kişilerin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlediklerine dair deliller elde edildi. belirlendi.

Soruşturma kapsamında 'rüşvet' ve 'kamu kurumları zararına dolandırıcılık' suçlarını işlediği tespit edilen 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

46 GÖZALTI

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 46 şüpheli yakalandı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken firari konumdaki şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.