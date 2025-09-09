Tekirdağ'da denizde kaybolan kişi 5 gündür aranıyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 gün önce denize girip kaybolan 54 yaşındaki B.D.'yi arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri, sabah yeniden başladıkları aramalara denizde devam ediyor.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan kadını arama çalışmaları 5 gündür devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmalarına dün gece ara veren ekipler, denizde kaybolan B.D'yi bulmak için sabah saatlerinde çalışmalarına yeniden başladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 50 kişiden oluşan ekip ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde 5 gün önce denize giren B.D. (54) gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgede ekiplerce arama çalışmaları başlatılmıştı.