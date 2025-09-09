Sokak ortasında kanlı dehşet! 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 09.09.2025 21:40

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar sonrası olay yerine intikal eden Sağlık ekipleri silahların çekildiği olayda 2 kişi öldünü, 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

PEŞ PEŞE ATEŞ AÇILDI

Olay, öğleden sonra Bulanık ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.