Sokak ortasında kanlı dehşet! 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Muş'un Bulanı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Meydana gelen silahlı saldırıda 61 yaşındaki Derar Koca ile 47 yaşındaki Şeref Arslan yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Korkunç görüntüler cep telefonu kamerasına yansırken yakın mesafen yapılan ateş sonucu şahsın yere yığıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar sonrası olay yerine intikal eden Sağlık ekipleri silahların çekildiği olayda 2 kişi öldünü, 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN VURULMA ANI ORTAYA ÇIKTI

PEŞ PEŞE ATEŞ AÇILDI

Olay, öğleden sonra Bulanık ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Derar Koca ve Şeref Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

