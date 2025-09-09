Sokak ortasında kanlı dehşet! 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Muş'un Bulanı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Meydana gelen silahlı saldırıda 61 yaşındaki Derar Koca ile 47 yaşındaki Şeref Arslan yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Korkunç görüntüler cep telefonu kamerasına yansırken yakın mesafen yapılan ateş sonucu şahsın yere yığıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.
İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar sonrası olay yerine intikal eden Sağlık ekipleri silahların çekildiği olayda 2 kişi öldünü, 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.
PEŞ PEŞE ATEŞ AÇILDI
Olay, öğleden sonra Bulanık ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Derar Koca ve Şeref Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.