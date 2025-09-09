Kahramanmaraş Andırın'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı kırsalda bulunan Kuzgun ile Çamlıca mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler alevlere karadan müdahale etti. Zamanında müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.