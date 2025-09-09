Mardin'de iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 16:53

Paylaş



ABONE OL

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2 aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda M.İ.K. (70), C.K. (34), A.K. (26), E.K. (32), S.A. (60), H.K. (41), H.K. (35) ve H.A. (60) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet ile Mardin Eğitim ve Araştırma hastaneleri ve çevredeki özel hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN