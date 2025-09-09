Hava almak için çıktığı balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'de hava almak için balkona çıkan yaşlı adam dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 15:22

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinden hava almak için balkona çıkan Murat Çetin (60) dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Murat Çetin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu öğrenen Murat Çetin'in yakınları olay yerine geldi. Acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Murat Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.