Ankara'da çocukların bıçaklı kavgası: 15 yaşındaki çocuk öldü

Ankara Pursaklar'da 15 yaşındaki Fatih Açacı, tartıştığı aynı yaştaki D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası D.G. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 15:11

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Fatih Açacı (15), aynı yaştaki D.G. tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acacı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

