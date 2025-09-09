Erzurum'da çöken çatının altında kalan anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'nde evlerinin çatısının çökmesi sonucu vefat eden anne ve iki çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi. Köy okulundan getirilen sıralar üzerine cenazeleri konulan Sudenaz ve Kerimhan okula gidemediler ama cenazeleri okul sıralarından son yolculuklarına uğurlandı.

Erzurum'da önceki gün gece saat 21.00 sıralarında Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda; çobanlıkla geçimini sağlayan bir ailenin ikamet ettiği tek katlı toprak ev henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüş ve evde bulunan 6 kişi enkaz altında kaldı. Olayda hayatlarını kaybeden anne ve iki çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yıkılan çatı enkazından ilk etapta 2 yetişkin ve 1 çocuk kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmıştı. Diğer 1 yetişkin ile 2 çocuk ise vatandaşlar ve jandarma devriyesi tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara oksijen desteğiyle ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan 2'si Erzurum Şehir Hastanesi'ne, 1 yetişkin ve 3 çocuk ise Pasinler Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Pasinler'e sevk edilen Busenaz Kara (14) ve Kerimhan Kara (6) adlı çocuklara kalp masajı yapıldı, ancak Kerimhan Kara tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen Sudenaz Kara (11) da hayatını kaybetti. Hastanede entübe edilen iki kardeşin annesi Dilara Kara (28) da hayatını dün kaybetti.



Vefat eden anne ve iki çocuğu için Porsuk köyünde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında baba Hamit Kara yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Dün başlayın 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla okula gitmeye hazırlanan iki çocuğunda cenazelerinin tören için okuldan getirilen sıraların üzerine konulan cenazeleri törene katılanların yüreklerini dağladı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in çelenk gönderdiği cenaze törenine Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, AFAD İl müdürü Selahattin Karslı, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü hasan Aykut, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.