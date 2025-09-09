Antalya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve motosikletin yaklaşık 30 metre sürüklendiği kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıya kaza anında ise sürücünün motosikletin, sürücünün ve kaskının metrelerce savrulduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 11:17

Paylaş



ABONE OL

Kaza, dün Alanya-Antalya D-400 Karayolu Sanayi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. A'nın kullandığı 07 BZD 902 plakalı motosiklet, sağından geçmek istediği plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın ardından havalanan motosiklet yol kenarında bulunan trafik işareti tabelasına çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklenip kaldırımda bulunan vitrinli dolaba çarparak durabilirken kazaya karışan otomobil durmayarak yoluna devam etti.



Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan N. A. A. ağır yaralandı. Görüntülerde motosiklet, sürücü ve kaskının metrelerce savrulduğu anlar yer aldı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu motosiklet sürücüsünün Antalya'ya sevk edildiği bildirildi.

Kazaya şahit olan 2 araç sürücüsü, kaza yapan motosikletin kendi araçlarının arasından geçtiğini, önlerinde gitmekte olan otomobilin sağından geçmek isterken otomobilin sağa dönmesi sırasında otomobile çarparak adeta havada uçtuğunu dile getirdiler.