Tekirdağ'da korkunç kaza: Virajı alamayan TIR devrildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki TIR sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yan yatarak devrildi. Yaşanan olayda sürücü hafif şekilde yaralanırken kapanan yol TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 21:56

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çorlu-Çerkezköy yolu Çevre Yolu bağlantısında meydana geldi. Ergene ilçesinden aldığı yükü Eskişehir'e bırakmak üzere yola çıkan Mehmet Ç. idaresindeki TIR, Çevre Yolundan Çerkezköy yoluna saptığı sırada virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kaza sonrası tır kabininden hafif sıyrıklarla çıkan şoför Mehmet Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı tedavinin ardından hastane talebini reddetti. Devrilen tır, vinç yardımıyla olay mahallinden kaldırıldı.





TIR ŞOFÖRÜ KAZAYI ANLATTI



Öte yandan kazayla ilgili konuşan tır şoförü, "30-40 km hızla seyrediyordum ve araç bir anda yan yattı. Vallahi nasıl oldu ben de anlayamadım" dedi.

