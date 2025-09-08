Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 21:51

Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi'nde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan seken saçmaların çevredeki bir iş yerinin camı ile park halindeki hafif ticari araca isabet ettiği görüldü.

