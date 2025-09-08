Sarıkamış’ta yangın! Diğer yapılara da sıçradı: 2 ev yandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay, Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde meydan geldi. Bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkiyle büyüyen yangın başka bir eve sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Vatandaşlar da yanan evlerin bacasına çıkaran ekiplere yardım ederek yangını söndürdü. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

