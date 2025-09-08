Mersin'de kuvvetli yağmur su taşkınlarına neden oldu

Mersin'in belirli bölgelerinde etkili olan kuvvetli yağmur, su taşkınlarına neden oldu. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Yazın kuruyan Çampınarı Deresi ise selle birlikte debisi yükselerek coştu.

Ülke genelinde bazı illerde olduğu gibi Mersin'de de bölgesel olarak yağışlar etkili oldu. Mezitli ilçesinde akşama doğru başlayan kuvvetli yağmur, trafikteki sürücüleri zaman zaman zorladı.

Erdemli ilçesinde ise sıfır rakımdan bin 600 rakıma kadar yağmur yer yer kuvvetli olarak yağdı. Torosların eteğinde yer alan kırsal mahallelerden Sorgun'da yağış yer yer sele dönüştü. Yazın kuruyan Çampınarı Deresi de selle coştu. Olumsuz bir durum yaşanmazken, vatandaşların yağmurla coşan dere kenarlarına yaklaşmaması gerektiğine dair uyarı yapıldı.



Yüksek kesimlerde yağmurun ara ara etkili olabileceği bildirildi.

