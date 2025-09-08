Mardin'de tekmeli yumruklu kavga! 4 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında başlayan tekmeli yumruklu kavga mahalleyi ayağa kaldırdı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken kavgada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 21:17

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemlerini artırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN