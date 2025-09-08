Kocaeli'de ev soyanların sabıka kaydı şaşırttı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslardan birinin 114, diğerinin ise 30 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos Cuma günü İzmit'te bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin 114 suç kaydı bulunan E.G. ve 30 suç kaydı olan N.U. olduğunu belirledi.

Şüphelilerden E.G, polisin takibi sonucu 1 Eylül'de Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli N.U. ise 7 Eylül'de İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen N.U, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.