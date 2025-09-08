Kırklareli'nde 51 bin 592 öğrenci ders başı yaptı

Kırklareli'nde 267 okulda 51 bin 592 öğrenci ve 4 bin 400 öğretmen ders başı yaptı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kapsamında Kırklareli'nde tören düzenlendi. Dingiloğlu Parkı önünde toplanan öğrenciler Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun Liliyar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Atatürk İlkokulu bahçesinde devam etti. Törene Vali Uğur Turan, kamu kurum temsilcileri ve veliler katıldı.

Törende konuşan Vali Turan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bilgi ve becerilerin yanında değerlerin de gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, eğitimin en önemli paydaşı olan aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Turan, "Ailelerimizin, çocuklarımızın eğitim süreçlerine daha etkin katılım göstermeleri, onların değerlerimizi özümseyerek yetişmelerine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Turan, okulların çevresinde gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Okullarımızda eğitim öğretim gören çocuklarımızın ruh ve bedensel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek uyuşturucu, uyarıcı madde ve tütün maddelerinin kullanımı ile mücadele edilmesi, okulların ve çevrelerinin güvenliği, öğrenci taşıma servislerinin daha güvenli olması ve öğrencilerimizin gün ışığından daha fazla yararlanması konularında gerekli tüm tedbirler alınmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti.

