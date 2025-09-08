İl Emniyet Müdürü Aydın'dan vefa örneği: Şehit çocuklarını okullarına bıraktı

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehir polis memuru Ramazan Kırboğa'nın çocuklarını okulun ilk gününde yalnız bırakmayarak evlerinden aldı ve sınıflarına bıraktı.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 15:58

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; 2016 yılında İstanbul'da şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa'nın çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk gününde Yusuf ve Ramazan'ı makam aracıyla evlerinden alan Aydın, polis korteji eşliğinde çocukları okullarına götürdü. Sınıflarına kadar giden Aydın, tüm çocuklara başarılar diledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ayrıca 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz" denildi.