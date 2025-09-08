Sakarya'da Korkunç kaza: Anne öldü kızı yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halindeki otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü olan anne olay yerinde hayatını kaybetti, kızı yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 16:01

Paylaş



ABONE OL

Yalı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, H.P. idaresindeki 54 AR 991 plakalı FIAT - TOFAŞ marka otomobil, yaya geçidinden karşıya geçemeye çalışan Gülçin Ataoğlu (80) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada Gülçin Ataoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, bisiklette yolcu konumunda olan kızı Serpil A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gülçin Ataoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı, otomobil sürücüsü H.P. ise gözaltına alındı.

Annenin hayatını kaybettiği, kızının ise yaralandığı feci kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Gülçin Ataoğlu ile Serpil A'nın elektrikli bisikletle yaya geçidinden geçtikleri esnada kazanın yaşandığı, çarpmanın şiddetiyle anne-kızın yerde sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu anlar yer alıyor.