Şanlıurfa'da 4 ilçede eş zamanlı operasyon

Giriş Tarihi: 07.09.2025 18:32

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Akçakale, Birecik, Halfeti ve Siverek ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.