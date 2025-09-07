Norveç’te halk sandık başında! 169 sandalyenin sahipleri belli olacak

Norveç’te 2 gün sürecek parlamento seçimleri bugün başladı. Halk ulusal meclis Storting’deki 169 sandalyenin sahiplerini belirlemek için sandık başına gitti.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 18:13

Paylaş



ABONE OL

Norveç'te 2 gün sürecek parlamento seçimleri için oy kullanma işlemleri bugün başladı. Ülkedeki 4 milyon seçmen, ulusal meclis Storting'deki 169 sandalyenin sahiplerini belirlemek üzere 19 seçim bölgesinde oy kullanmaya başladı.

Son anketler, mevcut Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere'nin liderliğindeki İşçi Partisi'nin öncülük ettiği sol bloğun önde olduğunu gösterirken, en az 9 siyasi partinin sandalye kazanması bekleniyor. Seçimlerde İşçi Partisi'nin lideri Stoere, İlerleme Partisi'nin lideri 47 yaşındaki Sylvi Listhaug ve Muhafazakar Parti lideri eski Başbakan Erna Solberg başbakanlık için yarışıyor.



Anketlere göre, İşçi Partisi ve 4 küçük partinin Norveç parlamentosunda 88 sandalye kazanması öngörülüyor. İlerleme Partisi ve Muhafazakar Parti ise iki küçük grupla birlikte kalan 81 sandalyeyi kazanma yolunda ilerliyor.



STOLTENBERG ETKİSİ



Seçim kampanyalarındaki başlıca konular arasında geçim maliyeti, vergilendirme ve kamu hizmetleri yer alıyor. Seçim sonuçlarının Avrupa'ya enerji ve elektrik tedariki ile Norveç'in 2 trilyon dolarlık servet fonunun yönetimi üzerinde etkisi olabileceği düşünülüyor. İşçi Partisi, vergilendirme konusunda kapsamlı bir inceleme yapma sözü verirken, partinin maliye sorumlusu eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ülkenin en zenginlerinin çok az vergi ödemesi veya hiç vergi ödememesi anlamına gelen bir vergi sistemi oluşturulmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Oylama öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, İşçi Partisi'nin, İlerleme Partisi'nin ve Muhafazakar Parti'nin önünde lider olduğunu ve bunun kısmen "Stoltenberg" etkisiyle yaşandığını ortaya koyuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN