Muş-Bitlis yolunda feci kaza! Otomobil takla attı

Muş-Bitlis karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 15:09

Muş-Bitlis karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil başka bir otomobille çarpışarak takla attı. Kazada araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

