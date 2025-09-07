Samsun'da döner ustası evinde asılı halde bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Atatürk Mahallesi’nde 55 yaşındaki dönerci Hüseyin A., evinde asılı halde bulundu. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 15:00

Paylaş



ABONE OL

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 55 yaşındaki döner ustası, evinde asılı halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönerci Hüseyin A. (55) evinde yakınları tarafından asılı halde bulundu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A. hayatını kaybetti. Hüseyin A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN