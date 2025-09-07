Mardin'de 12 yaşındaki Ezgi 9.kattan düşerek hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ilçesinde 12 yaşındaki Ezgi Viyan Tekmen, sabah saatlerinde oturdukları binanın 9’uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Tekmen’in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 15:24

Paylaş



ABONE OL

Mardin'in Artuklu ilçesinde dengesini kaybedip 9'uncu kattan düşen Ezgi Viyan Tekmen (12), hayatını kaybetti.

Olay, sabah 05.00 sıralarında, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Ezgi Viyan Tekmen, oturdukları binanın 9'uncu katından düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Tekmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ezgi Viyan Tekmen'in cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN