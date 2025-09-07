Kız çocuğunun korkunç ölümü! 9. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşanan olay kahretti. 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda dengesini kaybederek düşen 11 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 18:24

Paylaş



ABONE OL

Mardin'in Artuklu ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğu, 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki E.T., 9'uncu kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN