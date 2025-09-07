Hatay'da korkutan kavga! Polis uyarı ateşiyle grupları güçlükle ayırdı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların kavgası kısa sürede arbedeye dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri grubu güçlükle ayırırken havaya uyarı ateşi açtı. Polis ekiplerince çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, grupları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Arbede sonlandırılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.