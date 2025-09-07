Beylikdüzü'nde silahlı kavga! 1 yaralı

Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibi kurusıkı olduğu belirlenen tabancayla ateş açtı. Bu sırada müşterilerden biri elinden yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 01:46

Olay, saat 23.15 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan mekanda yaşandı. İddiaya göre, parti, düğün ve doğum günü etkinliği yapılan mekanda işletme sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibi kurusıkı olduğu belirlenen tabancayla ateş açtı. Bu sırada müşterilerden biri elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan müşterinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

