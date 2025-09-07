Beylikdüzü'nde alacak verecek kargasında kan aktı! 1 yaralı

Beylikdüzü’nde parti, düğün ve doğum günü etkinliği yapılan mekanda alacak verecek meselesi nedeniyle 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce silahlar konuştu. Olayda bir kişi yaralanırken işletmenin sahibi gözaltına alındı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan mekanda yaşandı. İddiaya göre, parti, düğün ve doğum günü etkinliği yapılan mekanda işletme sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibi kurusıkı olduğu belirlenen tabancayla ateş açtı. Bu sırada müşterilerden biri elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan müşterinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

