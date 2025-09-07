Bartın'da iki otomobil kaza yaptı: 2 kişi yaralandı
Bartın'ın Arıt Kavşağı'nda seyir halindeki ilerleyen bir otomobil önündeki otomobile arkadan çarptı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Edinilen bilgiye göre, Arıt Kavşağı'nda sürücüleri belirlenemeyen 16 J 6770 plakalı otomobil, önünde seyreden 32 YE 076 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.