Bakan Kacır açıkladı! Uzay teknolojilerinde 'Ay' hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay teknolojileriyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bakan Kacır, Ay'a kendi roketimizi göndereceğimizi ifade ederken; "Ay'a kendi ay yıldızlı bayrağımız ile kendi hibrit roket motorumuzla ürettiğimiz bir uzay aracını eriştireceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 13:54

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay teknolojileri ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Aya kendi ay yıldızlı bayrağımız ile kendi hibrit roket motorumuzla ürettiğimiz bir uzay aracını eriştireceğiz. 2026 yılı sonunda ay görevini de hayata geçirecek uzay aracını başarıyla hazırlamış, sonraki aylarda da aya göndermiş olacağız." dedi.

Çeşitli ziyaretler için Gaziantep'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'ÖNDER 22'nci İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Bakan Kacır'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile milletvekilleri, rektörler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Burada konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayideki durumuna değindi. Milli savunma alanındaki hamlelerin Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğu olduğunu dile getiren Bakan Kacır, üretebilen, kendi öz evlatlarının alın ve akıl teriyle geleceğe yürüyen, daha yüksek katma değer üreterek inşa eden Türkiye'den bahsedildiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Türkiye, savunma sanayide özellikle son 22 yıllık dönemde Cumhurbaşkanımız liderliğinde muazzam başarılar elde etti. Dosta güven, hasımlarımıza endişe veren bir destan yazıyoruz adeta. Bu hamle, farkında olmalıyız ve bilmeliyiz ki, sadece savunma sanayisinden ibaret değil. Sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında, kritik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayamayan bir ülkenin bugünün dünyasında teknolojik bağımsızlıktan, dolayısıyla ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmesi mümkün değil. Hedefimiz savunma sanayide başardığımız gibi sanayinin, teknolojinin diğer alanlarında, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sağlığa ve finansa tüm alanlarda kendi teknolojisini üretebilen bir Türkiye inşa etmek. Bunu yapabilmek adına büyük bir ekosistem inşa ettik."

"İHA ALANINDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde Türkiye'nin önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Bakan Kacır, bu alanda ihracatı 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıkardıklarını dile getirerek, "Hem üretebildiğimiz ürün hem de ihracat yapabildiğimiz ülke sayısı açısından dünyada ortada bir yerdeydik. Bugünün Türkiye'si Çin'den sonra Avrupa'ya kadar uzanan geniş coğrafyanın en güçlü üreticilerinden birisi. Bütün bu başarıların arkasında Ar-Ge'lere ayırdığımız kaynak çok önemli bir rol oynuyor." dedi.

Bakan Kacır, eski Türkiye'de uzun yıllar boyunca terörle mücadele edildiğine dikkat çekerek, "İhtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerini müttefik olduğumuz ülkeler, parasını ödesek dahi bize vermiyordu. 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele eden bir ülke olarak bu mücadelemizde dostumuz olması gereken, aynı ittifakın içinde olduğumuz ülkelerin çoğu zaman yanımızda değil onları çoğunlukla mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin arkasında görüyorduk. Onlardan nadiren alabildiğimiz savunma sistemleri de terörle mücadelede ihtiyacımızı karşılamıyor ve bize başarı getirmiyordu." ifadelerini kullandı.

Savunma ve havacılık ihracatının 248 milyon dolardan 2024'te 7 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Bakan Kacır, 2025'te ise bu rakamın 9 milyar doların üzerine çıkmasını hedeflediklerini vurguladı. Yapay zeka alanında da geri kalınmadan bu alanda önemli adımlar atılması gerektiğini anlatan Bakan Kacır, "Bunun için dünyada hiper ölçek denilen veri merkezleri inşa ediyor. Yapay zeka birçok alanda insanoğlunun en önemli tamamlayıcı ve ikame edici unsuru olması öngörülüyor. Bu alanda bağımsız olmak için atacağımız adımları hızlandırmalıyız. İnternetle birlikte hakikat ile aramızdaki bağ bir ölçüde dönüşmüştü. Bu alanda biz son derece aktifiz, arama motorunda bize sunulanlar arasından tercih yapsak da burada bir tercih yapma imkanımız bulunuyor. Yapay zeka ile birlikte bu büyük ölçüde dönüşüyor. O kadar hızlı yanıt veriyor ki; verdiği cevaba inanmamak çok zor. Dolayısıyla zihinlerin kolaylıkla yönlendirilebileceği bir dönemdeyiz. O yüzden bize düşen güvenilir yapay zeka ortaya koyabilmek, kendi değerlerimiz ve güvenilir veri kümeleriyle donatılmış yapay zeka geliştirmek zorundayız." diye konuştu.

Bakan Kacır, yerli hibrit roket motoruyla üretilen bir uzay aracının aya ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Şimdi yeni uzay görevlerine hazırlanıyoruz. İnşallah 380 bin kilometre ötemizde olan aya kendi ay yıldızlı bayrağımız ile kendi hibrit roket motorumuz ile ürettiğimiz bir uzay aracını eriştireceğiz. Önümüzdeki yıl yani 2026 yılı sonunda ay görevini de hayata geçirecek uzay aracını başarıyla hazırlamış, sonraki aylarda da aya göndermiş olacağız. Bütün bunlar Türkiye'ye çok farklı kazanımlar getiriyor. Hem stratejik hem de ekonomik kazanımlar getiriyor. Bu alanlar Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sunan adımlar. Dünyada 1 yılda 600 milyar dolar uzay ekonomisine katkı veriliyor. Bu ayrılan payın 1 trilyon dolara erişmesi öngörülüyor. Dolayısıyla Türkiye olarak uzay ekonomisinden pay alan ülkelerden birisi olmak için bu iddialı projeleri hayata geçirmeye çalışacağız." dedi.

Program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sunumuyla devam etti.

