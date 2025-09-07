Yaşam

Bağcılar'da tornavidayla bir kişiye saldıran zanlı yakalandı

Bağcılar'da tornavidayla bir kişiye saldıran şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Eylül'de Bağlar Mahallesi'nde bir kişinin elindeki tornavidayla başka bir kişiye saldırdığı anlara ait sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı. Çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.B. (30) yakalandı.

Alacak meselesinden kaynaklandığı öğrenilen olayda saldırıya uğrayan R.K'nin (26) herhangi bir yara almadığı belirlendi.

Şüpheli Ş.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

