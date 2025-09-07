Giriş Tarihi: 07.09.2025 18:13

Dicle’de öğretmenler görev yaptıkları okulu temizledi (İHA)

Yapılan temizlik çalışması sayesinde, öğrenciler yeni eğitim-öğretim dönemine daha sağlık bir ortamda başlayacak. Yapılan bu örnek çalışma okulun sosyal medya hesabında, "Okulumuzun daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yeni eğitim-öğretim yılına başlaması için öğretmenlerimizle birlikte temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Emekleri için tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz" denildi.