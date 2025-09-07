Adana'da orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi sonrası kontrol altına alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınına ekiplerin yoğun müdahalesi sonrasında kontrol altına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, kara ekiplerinin yanı sıra söndürme helikopteri ve uçaklarla da müdahale edildi.



Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

