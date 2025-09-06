Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü olayda 2 tutuklama

Diyarbakır'da çıkan ve olayla ilgisi olmayan 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

1 Eylül 20205 tarihinde saat 02.00 sıralarında Bağlar ilçesi Bayramoğlu mevkiinde husumetli şahıslar arasında yaşanan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan bir kişi, başına isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetmişti. Olay üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek KGYS görüntüleri ve çevre kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla alakalı bir şüphelinin, suç delillerini yok etmek istediği görüntüler kamera kayıtlarına takıldı. Çaldıkları kamera kayıt cihazını yakan şüpheliler için özel çalışma yürüten ekipler, kayıt cihazındaki görüntüleri zor da olsa kurtarmayı başardı.

Olay üzerinden 24 saat bile geçmeden sonuca ulaşan ekipler, yaptıkları şafak operasyonu ile olaya karışan 3 kişiyi saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan 3 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bir şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.