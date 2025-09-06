Teknoloji devi Siemens’i sarsan şantaj! Avukattan milyon euroluk tehdit
Uluslararası teknoloji ve beyaz eşya devi Siemens’in Türkiye CEO’su Hüseyin Geliş, savcılığa dikkat çeken bir suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre avukat Fatma Binnur Kortun Ertek, Geliş’ten şantaj yoluyla 2,6 milyon euro talep etti. Suç duyurusunun ardından Ertek hakkında 4 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına CEO Hüseyin Geliş'in şikâyetiyle başlayan süreçte, avukat Fatma Binnur Kortun Ertek hakkında "şantaj" suçlamasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme, 24 Haziran 2025 tarihinde "son soruşturmanın açılmasına" karar verdi.
Savcılığın iddiasına göre, 26 Şubat 2024'ta yapılan bir görüşmede avukat Kortun Ertek, Siemens Emekli ve Yardımlaşma Vakfı üyelerinin vekili sıfatıyla toplam 2 milyon 653 bin euro para talep etti. Bu ödemenin diğer üyelerin haberi olmadan yapılmasını ve ayrıca bir "gizlilik sözleşmesi" imzalanmasını istediği ileri sürüldü. Müşteki taraf, ödemeye yanaşılmadığı takdirde "şirket ve yöneticiler hakkında itibarı zedeleyecek haberler çıkarılacağı, sosyal medyada yayılacağı" yönünde ifadeler kullanıldığını savcılığa aktardı.
"32 MİLYON EURO BÜTÇEDEN KARŞILANABİLİR" İDDİASI
Şikayet dilekçesinde, Kortun Ertek'in talep edilen paranın Siemens'in bilançosunda vakıf için ayrılmış 32 milyon euroluk bir kalemden karşılanabileceğini söylediği belirtildi. Savcılığa göre, bu talebin reddedilmesi durumunda şirketin marka değerinin sarsılacağı, basında aleyhte haberlerin çıkabileceği yönünde uyarılar yapıldı.