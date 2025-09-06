Yaşam

Araçlarında otururken kurşun yağmuruna tutulan 2 kardeş hayatını kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araçlarında oturan Musa Demir ile kardeşi Mehmet Demir, tabancalı saldırıya uğradı. Kurşun yağdırılan 2 kardeş de yaşamını yitirdi.

Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan ve işlettikleri kafenin önünde kendilerine ait hafif ticari araçlarında oturan Musa Demir ile kardeşi Mehmet Demir, tabancalı saldırıya uğradı.

Bir araçla olay yerine gelerek silahlı saldırıyı düzenleyen saldırganlar, aynı araçla kaçtı. Silahlı saldırıda Musa Demir olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Mehmet Demir ağır yaralandı.

Ağır yaralı Mehmet Demir, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Demir de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

