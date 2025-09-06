1,5 milyon TL dolandırıp telefonunu ırmağa attırdılar

Mersin'de kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 73 yaşındaki Ali Haykır'ı 1,5 milyon TL dolandırdı. Tuzağa düşen Haykır, daha sonra dolandırıcıların isteği üzerine telefonunu ırmağa attı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ali Haykır (73), telefonda kendilerini savcı olarak tanıtan ve adının bir cinayet soruşturmasında geçtiğini söyleyen şüpheliler tarafından 1,5 milyon TL dolandırıldı. Haykır, dolandırıcıların isteği üzerine elindeki cep telefonunu da ırmağa attı.

Tarsus ilçesinde Ali Haykır'ı cep telefonuyla arayıp kendilerini savcı olarak tanıtan kişiler, isminin 3 kişinin öldüğü bir olaya karıştığını söyledi. Şüpheliler, Haykır'ı, bu soruşturmasından kurtulması için yürütülen operasyonda adliyeye gelip, gösterecekleri banka hesabına para yatırması gerektiğine inandırdı. Adliyeye gelen Haykır, şüphelilerin hesabına 1,5 milyon lira gönderdi. Paranın hesaplarına geçmesi sonrası şüpheliler Haykır'a elindeki telefonu da ırmağa atması gerektiğini söyledi. Haykır, telefonu ırmağa attıktan bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"BENİM GİBİ İNANMAYIN"

Ali Haykır, "Telefonu ırmağa atana kadar dolandırıldığımın farkında değildim. Attıktan sonra fark ettim. Benim başıma gelen kimsenin başına gelmesin. Hiçbir savcı veya polis sizden para istemez. Yetkililerden paramı kurtarmak için yardım istiyorum." dedi.

