Esra Erol gerçeği ortaya çıkardı! "Çocuk gelin" skandalında flaş gelişme

ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da izleyicileri şoke eden bir olay gündeme geldi. Programa başvuran Özlem Işıkcan, 13 yaşındaki kızının babası tarafından para karşılığı evlendirildiğini açıkladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçerken, çocuk gelin skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da gündeme gelen "çocuk gelin" skandalı, hem stüdyodakileri hem de izleyicileri derinden sarstı.

Programa başvuran Özlem Işıkcan, 13 yaşındaki kızı Ü.I.'nın, cezaevinde bulunan babası Hidayet Işıkcan tarafından para karşılığında Kamilcan Kurumlu'ya verildiğini açıkladı.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Program sırasında anne ve Kurumlu ailesinin ifadeleri alınırken, ekrana yansıyan gelinlik ve düğün görüntüleri izleyenleri şoke etti. Özlem Işıkcan, kızının 2024 yılında Bursa İnegöl'de 13 yaşında gelinlik giydirildiğini ve evlendirildiğini belirterek yardım çağrısında bulundu.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ

"Bu çocuk düğünde değil okul sıralarında olmalı" diyerek isyan eden Esra Erol, yetkililere seslendi. Programın ardından Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kamilcan Kurumlu, annesi Elvan Kurumlu ve babası Emrah Kurumlu'yu gözaltına alındı. Üç şüpheli, "küçük yaşta çocuğu alıkoyma ve istismar" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

ÇOCUK GELİN DEVLET KORUMASINA ALINDI

Bu süreçte küçük Ü.I., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Esra Erol'un programdaki çabalarıyla, bir çocuk daha devlet koruması altına alınmış oldu.