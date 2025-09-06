Esra Erol gerçeği ortaya çıkardı! "Çocuk gelin" skandalında flaş gelişme
ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da izleyicileri şoke eden bir olay gündeme geldi. Programa başvuran Özlem Işıkcan, 13 yaşındaki kızının babası tarafından para karşılığı evlendirildiğini açıkladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçerken, çocuk gelin skandalıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da gündeme gelen "çocuk gelin" skandalı, hem stüdyodakileri hem de izleyicileri derinden sarstı.
Programa başvuran Özlem Işıkcan, 13 yaşındaki kızı Ü.I.'nın, cezaevinde bulunan babası Hidayet Işıkcan tarafından para karşılığında Kamilcan Kurumlu'ya verildiğini açıkladı.
ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER
Program sırasında anne ve Kurumlu ailesinin ifadeleri alınırken, ekrana yansıyan gelinlik ve düğün görüntüleri izleyenleri şoke etti. Özlem Işıkcan, kızının 2024 yılında Bursa İnegöl'de 13 yaşında gelinlik giydirildiğini ve evlendirildiğini belirterek yardım çağrısında bulundu.