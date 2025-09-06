Esra Erol gerçeği ortaya çıkardı! "Çocuk gelin" skandalında flaş gelişme

Kaynak: ATV YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ "Bu çocuk düğünde değil okul sıralarında olmalı" diyerek isyan eden Esra Erol, yetkililere seslendi. Programın ardından Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kaynak: ATV 3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST Kamilcan Kurumlu, annesi Elvan Kurumlu ve babası Emrah Kurumlu'yu gözaltına alındı. Üç şüpheli, "küçük yaşta çocuğu alıkoyma ve istismar" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: ATV ÇOCUK GELİN DEVLET KORUMASINA ALINDI Bu süreçte küçük Ü.I., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Esra Erol'un programdaki çabalarıyla, bir çocuk daha devlet koruması altına alınmış oldu.