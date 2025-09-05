Zonguldak'ta 3 ayda 42 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocaklarıyla mücadele kapsamında 3 ayda 265 ocağın denetlendiğini, 42 kaçak ocağın ise kapatıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 14:12

Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Haziran-3 Eylül döneminde yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu denetimler sonucunda 42 kaçak ocak kapatılmış, 36 adli ve idari işlem yapılmış ve 37,5 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 17 artış sağlanmıştır" dedi.