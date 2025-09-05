Yaşam

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 5 kavanoz içerisinde toplam 2 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.H. ve A.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ö.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ü. ise ifadesinin ardından salıverildi.