Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 5 kavanoz içerisinde toplam 2 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.H. ve A.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Ö.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ü. ise ifadesinin ardından salıverildi.