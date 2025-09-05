Söke'de sit alanında kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy Mahallesi'nde bulunan birinci derece sit alanında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye yapılan baskında şüpheliler suçüstü yakalanırken, kazıda kullanılan 1 adet jeneratör ve 3 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.