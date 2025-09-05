Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 09:24

Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.